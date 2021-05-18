Gullaksen cinayeti tozlu raflarda kaldı

Norveçli 2 çocuk annesi Eileen Gullaksen (47), romatizma tedavisi için arkadaşı Marianna Holmedall'la birlikte 13 Nisan 1999'da Balçova Termal Tesisleri'ne geldi. Tedavisi sürerken bir gün tek başına yürüyüşe çıkan Gullaksen, ormanlık alanda başına taşla vurularak tecavüze uğramış halde bulundu. Olayı incelemeye başlayan jandarma ekipleri, olay yerinden binlerce örnek aldı. Her türlü incelemeyi yapan ekipler, o dönem Gullaksen'in arkadaşı Marianna Holmedall'ın ifadesi ile o tesislerde bulunan Norveçli, Bulgar ve Arnavut 64 turistin kan ve kıl örneğini hukuki engeller nedeniyle alamadı.



NORVEÇ'E SORU GÖNDERİLDİ

Büyük bir titizlikle çalışan ancak hep karşısına uluslararası bürokratik engeller çıkartılan İzmir İl Jandarma Komutanlığı, olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra 2001 yılında Norveç'e ekip gönderip ifade almak istedi.

Kabul edilmeyince, sadece hazırlanan sorular Norveç hükümetine gönderildi. Verilen cevaplar yeterli olmadığı için bir sonuca ulaşılamadı. Olayın dosyası tozlu raflarda beklerken, Gullaksen ailesinin katil veya katillerin yakalanmasını sağlayacak kişiye 20 bin dolarlık vaadi de işe yaramadı.





TEK İPUCU PEÇETEDEKİ SPERM

Eileen Gullaksen cinayetinde dönemin Konak İlçe Jandarma komutanı Sercan Yüzbaşı titizlikle yaptığı tüm çalışmalara rağmen cinayeti çözecek tek önemli bir ipucu olan peçetedeki sperm örneği dışında başka bir delile ulaşamadı. Jandarma, cesedin bulunduğu Balçova Termal Otel'in çevresindeki 20 kilometreden fazla alanı yüzlerce personel ile didik didik aradı ancak sonuç alınamadı.

22 yıldır mezarı başında anılan Norveçli Eileen Gullaksen'in ailesi, hala Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.



İSVEÇ'TEN MEDYUM GETİRDİLER

CİNAYETİN çözülememesi üzerine Gullaksen ailesi, Norveç'te medyumlar aracılığıyla faili meçhul cinayetlerin katillerine ulaşmayı içeren 'Formemmelse for mord' adlı programa başvurdu. Aile, program yapımcıları İsveçli medyum Lena Ranehag ve Norveçli medyum Deborah Borgen'i yanlarına alıp İzmir'e geldi. İki medyum, Eileen Gullaksen'in ruhuyla sözde bağlantı kurup katilleri belirlemeye çalıştı.

Ancak iki medyum da ortaya farklı iddialar attı ve sonuca varılamadı.

Fatih ŞENDİL