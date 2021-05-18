İzmir'de Soyer'in açtığı Halkın Bakkalları cep yakıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak, Bayraklı, Karşıyaka, Menemen, Bornova ve Buca ilçelerinde Halkın Bakkalı adını taşıyan marketler açıldı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında yer alan Halkın Bakkalı'ndaki ürünler, vaat edilen gibi ucuz değil.

Organik ve sağlıklı ürünleri "ucuz" fiyatlarla vatandaşlara ulaştırma vaadiyle açılan marketler fiyatlarıyla cep yaktı. Ürünlerin fiyatları zincir marketlerdekilerden çok daha pahalı.

VATANDAŞ YİNE ALAMIYOR

SON dönemlerde organik, sağlıklı, genetiği bozulmamış, katkı maddesi olmayan ürüne ulaşmak önemli bir sorun haline geldi. Bu doğrultuda vatandaşlar "organik" ya da "ucuz" ürün tercih etmek zorunda kaldı. Organik ve sağlıklı ürün tüketmek isteyenler, o ürünün piyasa fiyatının çok üzerinde bedeller ödemeyi göze alıyor, üstelik ödenen bedel karşılığında tüketici "Acaba gerçekten organik mi?" ikilemini yaşıyor ve emin olamıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hizmete açtığı "Halkın Bakkalı" ile herkesin "sağlıklı ve ucuz" ürün tüketebileceğini söylemişti. Fakat Halkın Bakkalı'ndaki ürün ve fiyatlar, Tunç Soyer'in bu sözünü tutmadığını gösteriyor. Bu bakkallardan alınan fiyatlar, zincir marketlerdekilerin iki katına varırken, organik ürün satan özel marketlerdekilerle de hemen hemen aynı. Temel ihtiyaç ürünlerini karşılaştırdığımız fiyat listesi, farkı gözler önüne serdi.

NİDA ALADAĞ