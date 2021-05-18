‘Kolum ağrıyor’ diye gitti kanser olduğunu öğrendi

İZMİR'İN Bergama ilçesinde yaşayan ve sağ kolunda aylarca geçmeyen şiddetli ağrıya "kireçlenme" tanısı koyulan Hatice Demir (66) "Multple mylelom" (plazma hücreleri kanseri) tanısı alınca hayatının şokunu yaşadı. Demir, bu tanının ardından iki büyük ameliyat geçirip kemoterapi görmeye başladı. Demir'in Kent Hastanesi'ndeki doktoru Prof. İbrahim Akel, "Bir kol ağrısının altından kanser çıktı. Müdahale edilmezse hasta kalıcı felç olabilirdi. Hastamız şimdi ağrılardan da felç riskinden de kurtuldu" dedi.