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Haberler İzmir O sevgili tutuklandı

O sevgili tutuklandı

İzmir Konak'ta evli olan sevgilisi ile tartıştıktan sonra 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan 'ın olayı gizemini koruyor. İddiaya göre bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Deniz Özarslan, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisinden ayrılmak istedi.

O sevgili tutuklandı

18.5.2021

Akşam saatlerinde ayrılmayı konuşmak için buluşan çift, babası Rıza Özarslan ve annesi Suna Özarslan'ın oturduğu apartmanın çatısında alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı.

'TUTMAYA ÇALIŞTIM' DEDİ
Alkolün de etkisiyle çiftin arasındaki tartışma iyice alevlendi. Bir süre sonra genç kız terastan aşağı düştü. Özarslan, sevgilisi Derya Kılıç'ın 'bırak beni' diye bağırarak terastan atladığını, kendisini tutmaya çalışmasına rağmen ellerinden kayarak aşağıya düştüğünü iddia etti.



GENÇ kızın ardından aşağıya koşturan Özarslan, hemen polisi ve sağlık ekiplerini arayarak durumu haber verdi. Yoğun bakıma alınan ve hayati tehlikesi bulunan genç kızın bilincinin
apalı olduğu bildirildi. Acı haber üzerine has-taneye koşan baba Habib ve anne Avide Kılıç, sinir krizleri geçirdi. Almanya doğumlu olan ve eşiyle aralarının açık olması sebebiyle anne ve babasıyla olayın yaşandığı apartmanda otu-ran Deniz Özarslan, ifadesi alınmak üzere Hatay Polis Karakolu'na götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

GENÇ adam ilk ifadesin-de yasak aşk yaşadığı sevgilisin-den ayrılmak istediğini, aralarında çıkan tartışma üzerine genç kadı-nın kendisini aşağıya attığını, tut-mak istediğini ama başarama-dığını söylemişti. Ancak şüpheli bulunan olayda genç kızın hayati tehlikesinin bulunması ve bilin-cinin kapalı olması sebebi ile Deniz Özarslan tutuklana-rak cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL

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