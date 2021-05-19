İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gündeme ilişkin açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınında Aysun Torun, Yahya Bostan ve Melik Yiğitel'in konuğu oldu.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI

Süreç boyunca sağlık sistemimiz hiçbir zaman alarm vermedi. Aldığımız tedbirlerle vaka sayılarını 63 bin seviyelerinden 11 bin seviyelerine düşürdük. Bu süreci yönetebiliyoruz. Bizim geçişlerimizin de tedbirli olması lazım. Vatandaşlarımız da bu süreçte birçok fedakarlık ortaya koydu. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırabilmek. Aşılamada ivmeyi yakaladığımız zaman rahat bir adım atacağız. Birinci aşılama bitti, ikinci aşılamada önemli bir noktaya geldik, devam ediyoruz.

BENİM OTOBÜSÜ DURDURUP İNİN AŞAĞI DEMEMİN ANLAMI YOK

Toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik, becerilebilirdi. Biz elimizden geldiğince yaptık. Benim otobüsü durdurup inin aşağı dememin anlamı yok. Burada ne kadar insanın binip, binmeyeceği. Benim burada milletimize de istirhamım, toplu olarak bulunduğunuz yerlerden biraz sarfı nazar etmeleri.

BEKÇİLİK SİSTEMİ

Bekçilik sistemi sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye emanet ettiği, Türkiye'nin asayişini başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlayan sistemin adıdır. Birileri korkuyor, nereden çıktı bu bekçi diyorlar. Buna yönelik ideolojik bir bakış açısı var. Biz bugün bekçileri polis akademisinde eğittik. Toplam 5 aylık eğitim. Yüzde 100'e yakın lise ve üniversite mezunları. Uyuşturucudan her türlü asayişsizliğe, hırsızlığa ve hatta terör meselesine kadar bekçilerimiz görevdedir. Vatandaşımıza yönelik görevini aşan hiçbir muameleye müsamaha göstermeyiz.

ABD Büyükelçisi randevu istiyor, vermedim, vermeyeceğim, Bugün Cumhurbaşkanımıza saldıranlar 15 Temmuz'un elebaşını ABD'de saklıyorlar. Bu söylemler için bir sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye iktidarını yıpratmak istiyorlar.

Meral Akşenr'in dediği yakışır mı? Akşener bu güne kadar ne yapmış o insanlarla ilgili, Cumhurbaşkanımız ne yapmış? . Bir gitsin İdlib'e. Biraz yürek ister. 50-100 yıl sonra o insanlar diyecekler ki: Bizi öldürüyorlardı, Türkler sahip çıktı. Ne yaptın bu ülkeye de, ne ortaya koydunuz da siz Netanyahu ile Erdoğan'ı aynı kefeye koyuyorsunuz. Elinize verilen sipariş var. Kılıçdaroğlu bizi suçlayacağına CHP'nin bir oyuna bak bakalım! CHP'liler hadi sorun partinizin oyunu. Telaştalar, acele ediyorlar.

MESELE BİR BAKANLIK DEĞİL, İKİ BAKANLIK

Fikrim değil, bilgim var. Bir eski Türkiye var, eski dünya var. Soğuk savaş dönemi dünyası var. Çok kutuplu dünya var. HDP'li bakan istiyorlar. Şehit ailelerimiz ne olacak? Doğuda okuyamayan çocuklar, sürülemeyen tarlalar, açılamayan sanayi bölgeleri ne olacak? Bizde eski biri vardı. Sonra ayrılıp parti kurdu, başbakanlık yaptı. Her bir şey çıktığında benim istifamı isteyen biri vardı. O çok isterdi. Aslında biz HDP ile birlikte olmalıyız derdi.

Mesele bir bakanlık değil, iki bakanlık. Birisi başkan yardımcılığı, diğeri Kültür ve Turizm Bakanlığı. Direkt Kandil diyor. Bu dillendirilen talep. Yok derlerse can yakarım diyor. Valiler ve kaymakamlar diyor. İyi çalışın diyor Kandil ve buradaki uzantıları. Bakanlıklarda görevliler olsun diyorlar.

Bütün güçlerini bir araya getirip biz bunları nasıl alt ederiz diyorlar. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu'ya benzetilmesinin nedeni bu. Bundan 5 yıl önce Türkiye'de her gün bir patlama vardı. Şimdi bunların önüne geçtik. Bunu çekemiyorlar. Acaba biz bunları nasıl ekarte ederiz onun peşindeler. Türkiye ivme yakaladı. Bunu baltalamak için tüm bunları yapıyorlar.

Bakıyorlar ki, pandemi geçti, bu kadar ekonomi saldırı, asimetrik, simetrik saldırı yaptık, Kudüs'ü başkent ilan ettik, Müslümanların karizmasını çizmeye çalıştık. Ermeni yasa tasarısını geçirdik. Burada Türkiye bir karar vermiş. 60'tan beri yaşayan Türkiye, Başbakanı idam edilen Türkiye, Süleyman Demirel'in eşine tasallut edilen tablo, rahmetli Özal'ın eşi Semra Hanım için her türlü dedikodu, iftirayı alçakça çıkaran bir tablo. Sadece terör silahlı değil. Gayrinizami harp teknikleri yalan ve iftira üzerinden istikrarsızlık ve emperyalist aklını işlevselleştirmeye çalışıyor.

17-25 Aralık FETÖ ve Amerika'nın istediği gibi bitseydi ne olurdu? Tarih nasıl değişirdi? Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Adnan Menderes Müzesi inşallah açılacak. Yıllardır başbakanı millet ağzına getiremedi. Yıllardır asıldığı darbeyi bayram yaptılar. Akşener'in dediği yakışır mı? Çocukları katleden, öldüren, savunmasız, masum insanları ortadan kaldıran, dinimize tasallut eden. Sayın Cumhurbaşkanımız milyonlarca insanı ev sahibi yapmış. Bir gitsin İdlib'e. Biraz yürek ister. Yüz binlerce insan orada. Çadırdan aldık beş yıldızlı hale getirdik. 50-100 yıl sonra o memleketin evlatları 'Bizi öldürüyorlardı Türkler bize sahip çıktı' diyecek. Hristiyan, Ezidi, Türk, Kürt, Arap hepsini kucakladık. Ne ortaya koydunuz da siz sayın Erdoğan ile Netanyahu'yu aynı kefeye koyuyorsunuz. Elinize verilen sipariş var. Kılıçdaroğlu bizi suçlayacağına CHP'nin bir oyuna bak bakalım! CHP'liler hadi sorun partinizin oyunu. Telaştalar, acele ediyorlar. Biz Libya'dayız, Doğu Akdeniz'deyiz.

Bir eski Türkiye var bir eski dünya var. Soğuk savaş dönemi dünyası var. Biraz önce bahsettiklerim hala eski dünya alışkanlıklarıyla düşünüyor. Bizden giden bir siyasetçi vardı, şimdi bir siyasi partinin başında. Her bir şey çıktığında benim istifamı isteyen. O çok isterdi, CHP ile beraber olmayı. Bütün işi o. Kim pişiriyor bu işi? Yarın gelirseniz ben size belgesini gösteririm. Mesele sadece bakanlık değil başka işler de var. İki bakanlık yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Bir Cumhurbaşkan Yardımcılığı bir de Kültür Bakanlığı. Dillendirilen talep. Altlığını oluşturmuşlar. 'Aman iyi çalış, valiler ve bakanlıkları şekillendirmeliyiz' diyor Kandil ve Kandil'in buradaki uzantıları. Gelirsiniz gösteririm size. Dursun Çiçek'e kim ne söylettiriyor? Yarın kime ne söylettirecekler?

Milletimize sormak isterim, bundan 5 yıl önce çocuklarınızı AVM'ye gönderebiliyor muydunuz, gönderemiyor muydunuz? Türkiye bütün cephelerde kapasitesini yükseltti. Bunu çekemiyorlar. Netanyahu ile sayın Cumhurbaşkanımızın benzetilmesinin altında tamamen bu vardır. Türkiye burada bambaşka bir ivme yakaladı. Bütün bunlar yapılırken siyaseti elemanlaştırmışlar. Siyaset elemanlaşamaz. Siyaset kutsal bir şeydir, siyaset milletin emanetinin sözcüsüdür, tarihin sözcüsüdür.

"2 UYUŞTURUCU BARONUNU YAKALADIK"

Dünya tarihinde uyuşturucuda mücadele eden bir numara ülke Türkiye'dir. Toplam 1.255 kilo banzai yakalandı. Bu mücadeleden çocuklarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Daha dün deniz aşırı operasyon yaptık. Riskli bir operasyondu. Esrar, kokain, eroinde sürekli operasyon yapılıyor. Böyle bir tablo dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Biz bir yanlış iş yaptık. Cumhuriyet tarihinin ilk uyuşturucudan gelir operasyonu. 2 milyarlık mal varlığı para, 17 şirkete kayyum. Bunu onla çarpın. Turbun büyüğü heybede. Bataklık operasyonunda ne oldu? Kim var? İki baron yakalandı. Kemal Bey 'Baronlar nerede' diyor ya. Bataklık operasyonunda dünyanın en büyük baronlardan bir tanesi yakalandı. Bunu Türkiye ilk kez duyuyor, bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık.

Bataklık operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Kolombiya'dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz' diyor. Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. 'Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen' dedi Kılıçdaroğlu? Bunu kim söylemiş FETÖ firarisi söylemiş. FETÖ firarisi Sait Safa...

Bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Bu kadar basit. Bu ülke büyük ülke. İşimi yapamadım, 1 saniye kalan namussuzdur. 2 Mayıs 2021 biraz önce adını söylediğiniz elebaşı. Gazeteler, siyasiler, organize suç örgütleri, Twitter. Kolombiya'da geçen yıl bir kokain yakalandı. 10 Haziran. Tweet atıyorlar, yakaladık diyorlar. Türkiye civarına gideceği iddia ediliyor. Sen FETÖ'cü firari Said Sefa ve Cevheri Güven'in ağzıyla konuşursan böyle düşersin. Türkiye'yi terörizmin, uyuşturucunun, mafyanın merkezi haline getirmek isteyenlere neler yaptık. 25 Haziran'da Kolombiya bizim Narkotik'le toplantı yaptık. Biz avcı gibiyiz. Kılıçdaroğlu 2020 tarihinde Balkanlar'da kimin olduğuna bakarsa. FETÖ'cülerin, Amerika'dan desteklenenlerin, BAE'nin kucaklarına oturanların sözcülüğüne CHP gibi parti soyundurulmasın.

25 Şubat'ta 13 ton kokain yakalandı? Nerede? Hamburg'ta. Şansölye Merkel bu kokainin sahipleri midir diyeceğiz? Tam tersine 'yakaladınız tebrik ediyoruz' dedik. FETÖ'cülerin kayığına binen bir ana muhalefet başkanı olur mu? Organize suç örgütlerinin emrinde bir ana muhalefet başkanı olur mu? Özgür Özel'in suçlamaları var. Ben sistemi ifade etmek istiyorum. HDP'den seçilen bir milletvekili bu operasyonun içinde. Türkiye uyuşturucu ile tarihinin en büyük mücadelesini ortaya koymaktadır.

Bizim görevimiz dibine kadar gidip, bu meselenin esas sahibini bulmak. Bulduğumuz zaman ilan ediyoruz zaten. Bizim kadar dünya ile ortak çalışan başka bir ülke söz konusu değil.

(Hadi ve Süleyman Özışık konusu) Anlıyorum ki ben uzun zamandan beri organize suç örgütünün hedefindeyim. Peki benimle temas edebilmiş mi hiç kimse. Edememiş. Hadi Bey'i Günaydın Gazetesindeki fotoğrafçılığından tanırım. Babamla ilgili söylenenleri de kabul etmem. Kimse onun yanına yaklaşamaz. Aracılık konusunda benim haberimin olması benim idam edilmem. Böyle bir şey olabilir mi. Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklediyse hesabını ondan sorsun. Hangi siyasetçiye ayda 10 bin dolar gönderdiyse hesabını ondan sorsun.

TRT Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Süleyman Soylu, Sedat Peker'in evine yapılan operasyonun görüntülerini paylaştı.