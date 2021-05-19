Motosikletiyle direğe çarparak can verdi

BAYRAKLI Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Fuat Orkun Subaşı, Urla'da motosikletiyle elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Subaşı, kaldırıldığı hastanede can verdi. Zeytinalanı mahallesindeki kazada, motorunun direksiyon hakimiyetini kaybeden ve elektrik direğine çarpan Subaşı yola savruldu. Vatandaşların yardımıyla hastaneye götürülen ağır yaralı haldeki lise öğretmeni Subaşı kurtarılamadı. Sevilen öğretmenin ölümü, öğrencilerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.

FATİH ŞENDİL