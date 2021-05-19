Öfkeli genç annesinin sevgilisini öldürdü

İZMIR Aliağa'da, annesi A.Ç ile birlikte yaşadığı Behçet Marangoz'a silahlı saldırı düzenleyen Ç.B. dehşet saçtı. Amcasıyla birlikte hareket eden Ç.B, önce Behçet Marangoz'a kurşun yağdırdı. Ardından yaralı olarak kaçan annesinin sığındığı markete daldı ve kendisini engellemeye çalışan market sahibi Hasan Türk'ü de vurdu. Saldırılarda Marangoz ve marketçi öldü, anne A.Ç. ise ağır yaralandı. Kanlı olayın ardından katil zanlısı ile amcası gözaltına alındı.

BİR ANDA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Olay dün saat 13.00 sıralarında Aliağa Kültür mahallesi, Onat Kutlar Sokak'taki işyerinde meydana geldi. İddiaya göre Ç.B, amcasıyla birlikte annesi A.Ç. ile aşığı Behçet Marangoz'un çalıştığı pideciye gitti. Burada 4 kişi arasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, Ç.B. yanındaki bıçakla annesini yaraladı. Öfkesini alamayan adam ardından Behçet Marangoz'a da tabancayla ateş etti.

Vücuduna mermiler isabet eden Marangoz kanlar içinde yere yığılırken, yaralı anne ise kaçarak yakındaki bir markete sığındı. Annesinin ardından markete giren Ç.B, kendisini engellemeye çalışan market sahibi Hasan Türk'e de kurşun sıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Behçet Marangoz'un oracıkta hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı anne A.Ç. ile marketçi Türk ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hasan Türk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FATİH ŞENDİL