Temizlemek istediği yangın havuzunda öldü

İZMİR Kınık'ta Bağalan mahallesi İnkaya mevkiinde, Orman İşletme Şefliği'nde işçi olan Hüseyin Yıldırım (55), söndürme helikopterlerinin su aldığı havuzun bulunduğu bölgeye gitti. Kendisinden haber alınamayan adamın bir süre sonra yangın havuzunda cesedi bulundu. Yıldırım'ın temizlemek istediği havuza düşerek öldüğü belirlendi.
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