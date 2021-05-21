Acı çekmemesi için uyutuldu

İZMİR Konak'ta, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Deniz Özarslan'ın (35) evinin terasından düşen Derya Kılıç'ın (24) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İç kanaması olan, vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan Derya, kendine geldi. Ancak sağa ve sola dönmemesi ve acı çekmemesi için tekrar uyutuldu. Baba Habib Kılıç bir santim bile kıpırdamaması lazım, çok ama çok acı çekiyor o yüzden tekrar uyutuldu. Kendine gelince ifade verecek ve atlamadığı ortaya çıkacak" dedi.

DENİZ ÖZARSLAN TUTUKLANDI

OLAY 13 Mayıs'ta Akın Simav mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi'nde 4 katlı binanın terasında meydana gelmişti. Deniz Özarslan ile Derya Kılıç arasında tartışma çıkmış, bu sırada genç kadın terastan düşmüştü. Kılıç, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim Hastanesi'ne kaldırılmış, gözaltına alınan Deniz Özarslan ise, "İlişkimiz vardı, ayrılmak istedim ama razı olmadı. Terasın ucuna gidip, 'Kendimi atarım' dedi. Kendisini tutmak istedim ama başaramadım. Bir anda aşağıya düştü" demişti. Özarslan çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, gerçeğin ortaya çıkması için genç kızın konuşabilecek duruma gelmesi bekleniyor.

■ FATİH ŞENDİL