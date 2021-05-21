İzmir'de minik Eymen'i acımadan öldürmüşlerdi! Katil anne ve sevgilisi için istenen ceza belli oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşının "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli eziyet" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serkan Elçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları, davaya müdahil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaasında olayın özetine yer veren cumhuriyet savcısı, sanıkların "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli eziyet" suçunu iştirak halinde beraber işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları delillerin toplandığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki erkek çocuğunun ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili annesi Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürme", "eziyet" ve "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açılmıştı.