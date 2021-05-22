İnternet konserleri için bile ihaleye çıktı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi daha önce pandemiden olumsuz etkilenen klasik müzik sanatçılarına destek için 33 kişilik "El Ele Müzik Orkestrası" kurduğunu ve bu sanatçılara konserlerle 329 bin liralık destek verdiğini açıklamıştı. Ancak orkestranın yine belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden vereceği konser dizisinin organizasyonu için bile ihale yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin 18 Mart 2021'de "Ele Ele Müzik" dijital konser dizisi organizasyonu hizmeti adıyla çıktığı ihaleyi Akord Organizasyon Ajans kazandı. İhalenin süresi olarak 4 Nisan ve 30 Haziran 2021 olarak belirlenirken belediyenin firmaya, kendi orkestrasının kendi sosyal medya hesapları üzerinden konser organize edeceği için tam 312 bin lira ödeyecek olması şaşkınlık yarattı

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