Karataş: Açılışını da Kılıçdaroğlu yapsın

CHP İzmir İl eski Başkanı Kemal Karataş, Büyükşehir Belediyesi'nin bu icraatıyla ilgili sosyal medyada alaycı üslupla bir yazı kaleme aldı. "Hiç umudum kalmadı artık... Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden... Öyle yolmuş... Köprüymüş... Alt geçitmiş... Metroymuş... Yok Körfez temizlenecek, Tunç beyefendi oradan denize girecekmiş... Bu işlerin olacağını hayal etmeyin... Aklınızdan bile geçirmeyin" diyen Karataş, şunları dile getirdi: "Yahu baksanıza seyyar hela bile kurmaktan aciz bu belediye... Sormak lazım Tunç Soyer'e... Koskoca 30 bin çalışanı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin atölyelerinde bu seyyar tuvaletleri imal edecek, kuracak işçisi mi yok? Herkes masabaşı kravatlı personel mi? Hepsi Oxford mezunu mu yoksa? Artık böylesi büyük bir hizmetin İzmir'e kazandırılmasında, bu onuru yaşayan belediye başkanı Tunç Soyer, açılış kurdelesini de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kestirirse çok büyük sükse yapar. Törende büyük nutuklar atılır: Daha güzel tuvaletlere layıksınız siz İzmirliler. İnşallah bir dahaki dönem onları da kuracağız."

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