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Haberler İzmir Flamingo adasında 18 bin yavru doğacak

adasında 18 bin yavru doğacak

Flamingo adasında 18 bin yavru doğacak

23.5.2021

FLAMİNGOLARIN Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay üreme adasında bu yıl yaklaşık 18 bin yavrunun yumurtadan çıkması bekleniyor. İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, "Kuluçka döneminde flamingoların tedirgin olmaması için adanın yakınına gidilmesine, insan varlığına ve araç giriş çıkışına izin verilmiyor" dedi.
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