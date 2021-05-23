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Haberler İzmir Kablo çalarken elektrik akımına kapılıp öldü

Kablo çalarken elektrik akımına kapılıp öldü

Kablo çalarken elektrik akımına kapılıp öldü

23.5.2021

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, 8 katlı bir binadan kablo çalmaya çalışan Uğur S. (34), akıma kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uğur S, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden şüphelinin, kablo hırsızlığı için geldiği apartmanın 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü ve kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Uğur S'nin, çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
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