İzmir kazanacak

TFF 1. Lig Play-Off'ta Altay'ın İstanbulspor'u, Altınordu'nun da Samsunspor'u eleyerek adlarını finale yazdırmasının ardından iki İzmir ekibine İzmirli iş dünyası temsilcilerinden kutlama mesajı geldi. Göztepe'nin ardından İzmir'i yeni sezonda Süper Lig'de temsil edecek bir takım daha olmasının ardından İzmirli iş dünyası temsilcileri, "Göztepe'den sonra İzmir ikinci bir takımla Süper Lig'de temsil edilecek, kazanan İzmir olacak" dedi. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, finali iki İzmir takımının oynayacak olmasından mutlu olduklarını belirtti. Karabağlı, "Kent ekonomisi için Süper Lig'de temsiliyetin artmasını çok önemsiyoruz" dedi. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı ise, "Finalde kazananın İzmir olacak. Kaybedecek takımımızın da seneye Play-Off oynamadan direk Süper Lig'e yükselmesini diliyorum" diye konuştu.



KILIÇ: KAYBEDEN OLMAYACAK

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kılıç, finale kalan iki takımı da kutladığını belirterek, "Kaybedenin olmayacağı Altay ve Altınordu finalinde Süper Lig'e çıkacak takımımıza başarılar diliyorum" dedi.



'KENTİN YAPTIGI ATILIM FUTBOLA DA YANSIDI'

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: "Finalin adının Altay- Altınordu olması tüm İzmir'i mutlu etti. Göztepe'den sonra bir İzmir takımının daha Süper Lig'e çıkacağı anlamına gelen bu finalin bir bayram havasında geçmesini bekliyor ve diliyorum. Kazananın İzmir olacağı bu müsabakanın centilmence geçmesi, kaybeden kulübün seneye bu sefer doğrudan Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum."





'IKİ TAKIMI DA CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM'

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş: "TFF 1. Ligi Play Off finalinin adının İzmir olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu başarıyı gösteren Altay ve Altınordu'yu cani gönülden kutluyorum. Kazanan Süper Lig'e çıkarken, kaybedenin seneye ilk ikiye girerek Süper Lig'e gelmesini umuyor ve diliyorum. Kentin sosyal ve sportif anlamda da Türkiye'de söz sahibi olması son derece önemli."





'IZMİR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM'

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: "Süper Lig'de yıllarca bir takım ile temsil edilememe durumunu ortadan kaldıran Göztepe'den sonra bir İzmir takımımızın daha Süper Lig'e geliyor olması anlamına gelen Altay, Altınordu Play-Off finalinden dolayı son derece mutluyuz. Kent ekonomisine önemli bir katkı sunan Süper Lig'de iki takımla mücadele edecek olmamız, İzmir için önemli bir adımdır."





'IZMİR EKONOMİSİNE ÖNEMLİ BİR ETKİ OLACAK'

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun: "TFF 1. Lig Play-Off finali-ne çıkarak İzmir'e bir Süper Lig takımı daha kazandıran Altay ve Altınordu'yu bu başarılarından dolayı kutluyorum. Kazananın İzmir olacağı bu finalde her iki camiaya da başarılar diliyorum. Kaybedenin seneye Süper Lig'e ilk 2 içine girerek çıkmak için daha çok çalışacağını ve bu yolda İzmir'in tüm des-teğini arkasında hissedeceğini biliyorum."

'IKİ TAKIM DA BÜYÜK BASARIYA İMZA ATTI'

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: "TFF 1. Lig Play-Off mücadelelerinde Samsuns-por'u eleyen Altınordu'yu ve İstanbulspor'u eleyen Altay'ı kut-larım. Altay ve Altınordu finalini İzmir'e armağan eden ve Süper Lig'e Göztepe'den sonra bir İzmir takımının daha çıkmasını garanti-leyen Altay ve Altınordu son derece önemli bir başarıya imza attı. Süper Lig'de iki takımlı İzmir her anlamda daha da güçlenecek."





'KAZANAN TARAF YİNE IZMİR OLACAK'

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: "Play-Off finalinin adının Altay Altınordu olması İzmir için büyük bir gurur kaynağı oldu. Süper Lig'e Göztepe'den sonra bir başka İzmir takımının çıka-cağı anlamına gelen bu finalin adı İzmir olmuştur. Bize bu guru-ru yaşatan her iki kulübümüzü kutluyorum. Kazanan İzmir olacağı finalin tam bir İzmir havasında geçeceğine ina-nıyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum.





'HER İKİ KULÜBÜ DE TEBRİK EDİYORUM

İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Ser-ter: "Bir kentin ekonomisine önem-li bir katkı sunan Süper Lig, Göz-tepe'den sonra bir İzmir takımını daha ağırlamaya hazırlanıyor. Finalin adını İzmir koyan Altay ve Altınordu'yu kutluyorum. Ancak bir takımın Süper Lig'e çıkacak olmasından dolayı bunu başara-mayacak olan kulübümüzün önümüz-deki sene doğrudan Süper Lig'e çıkacak şekilde mücadelesini sürdüreceğine inancım tam.