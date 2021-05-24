  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ödemiş'te orman yangını

'te orman yangını

'in ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Geçen yıl 24 Temmuz'da aynı yere 100 metre mesafede yangın çıkmış, 2,6 hektarı tarım arazisi, kalanı ise orman toplam 10,47 hektar alan zarar görmüştü.

Ödemiş'te orman yangını
DHA

24.05.2021, 17:14

Ahrandı mevkii, TOKİ konutları arkasındaki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazilerine sıçradı.

Bölgeye, 1 söndürme helikopteri ve 4 arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Geçen yıl 24 Temmuz'da aynı yere 100 metre mesafede yangın çıkmış, 2,6 hektarı tarım arazisi, kalanı ise orman toplam 10,47 hektar alan zarar görmüştü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ödemiş'te orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.