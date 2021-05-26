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Haberler İzmir Dikkat! Halit Ziya 1 ay kapalı

Dikkat! 1 ay kapalı

HER yağmurda göle dönen ’nda baskınları önlemek için Bulvarı’nda başlatılan altyapı çalışmaları 1 ay sürecek. Bu nedenle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan yönüne giden araçlar, Atatürk Bulvarı’nı 07.30 ile 16.00 saatleri arasında kullanabilecek, 16.00’dan sonra ise yönünden gidecek

Dikkat! Halit Ziya 1 ay kapalı

26.5.2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek amacıyla yürüttüğü Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında Halit Ziya Bulvarı'ndaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Alsancak yönüne giden araçların kullandığı bulvarda çalışmalar nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, Fevzi Paşa Bulvarı'nda yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmak ve çalışmalar esnasında gerekli güvenliği sağlamak için İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda yeniden düzenlendi.

SÜRÜCÜLER İSYAN ETTİ
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Alsancak yönüne gitmek isteyen araçların 07.30-10.30 saatleri arasında kullandığı Atatürk Bulvarı, Halit Ziya Bulvarı 1 ay boyunca trafiğe kapalı olacağı için 07.30 ile 16.00 saatleri arasında kullanılabilecek. 16.00'dan sonra araçlar Basmane üzerinden Alsancak yönüne gidecek. Bu nedenle özellikle sabah erken saatlerden itibaren yoğun trafik akışı sürücüleri isyan ettirdi.

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