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Haberler İzmir İzmir'de feci son! Hava almak için çıktığı balkonda...

'de feci son! Hava almak için çıktığı balkonda...

'in ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen (39) hava almak için çıktığı 9'uncu kattaki evinin balkonundun dengesini kaybederek düştü. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'de feci son! Hava almak için çıktığı balkonda...
DHA

26.05.2021, 08:31

Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Melih Coşkun, hava almak için 9'uncu kattaki evinin balkonuna çıktı. Alkollü olduğu ileri sürülen Coşkun dengesini kaybederek balkondan düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Coşkun'un ölüm haberin alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Coşkun'un cansız bedeni, savcının incelemesi sonucu İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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