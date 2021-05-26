İzmir'in trafik çilesi! Vatandaştan belediyeye tepki

17 Mayıs tarihinde sona eren tam kapanmanın ardından İzmir trafiği adeta çileye döndü. Bitmeyen yol yapım çalışmaları ile yolların bir kısmının trafiğe kapanması ulaşımın seyrini aksatırken, bir yandan da vatandaşların toplu ulaşım yerine kendi özel araçlarını kullanması, trafik yoğunluğunu maksimum seviyelere ulaştırdı. Belediyenin trafik sorununa el atmadığını düşünen İzmirliler ise bu konuda tepkili.





YOĞUNLUK DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan İzmir'deki yoğun akşam trafiği drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde Anadolu Caddesi, Yeşildere Caddesi ve Ankara Caddesi'ni birbirine bağlayan viyadüklerde ve caddede meydana gelen araç trafiği görüntülendi. İlerlemeyen trafik yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.





VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Trafik sıkışıklığından dolayı kentin ana arterleri ve sokaklarında bile yoğun trafiğe maruz kalan İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi. İşten eve gidebilmek için dakikalarca trafikte mahsur kalan sürücüler ve vatandaşlar, "İzmir'in trafiği çözülmez. 3 kilometreyi yarım saatte ancak gelebildik", "Altyapı olmadan bu binaların yapımına izin verilirse böyle olur; trafik de böyle sıkışır. İzmir'de önce altyapıyı halletsinler" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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