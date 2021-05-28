İzmir’de 7 günlük eylem yasağı

İZMİR Valiliği, kent genelinde her türlü eylem, etkinlik, gösteri ve yürüyüşleri 7 gün süreyle yasakladı. Yasaklama kararına gerekçe olarak, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak gösterildi. Kararda, "İzmir genelinde umuma açık veya kapalı yerlerde miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, çelenk sunma, oturma eylemi, imza kampanyası, el ilanı ve broşür dağıtma, anma töreni, toplu karşılama ve açılışlar vb. türdeki eylem ve etkinliklerin 26 Mayıs 2021 günü saat 15.00 ile 1 Haziran 2021 saat 00.00'a kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.