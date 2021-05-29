75 milyonluk kaçağa skandal bahane

İKAYET ORTAYA ÇIKARTTI

Aybars Yıldırım'ın imar usulsüzlüğü, 3 yıldır arsasına ev yapmak için belediyeden inşaat ruhsatı almaya çalışan bir vatandaşın Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği'ne yaptığı başvuru üzerine ortaya çıktı. Dernek, vatandaşın şikayetini başta CİMER olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bildirdi. Ardından da Çeşme Belediyesi iki dönemdir imar komisyonu üyeliği yapan Aybars ve eşi Evil Yıldırım'ın İnönü Mahallesi'ndeki apartmana dönüştürdüğü yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununa muhalefetten işlem başlattı. Mühürlenen yapı hakkında Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alındı. Bina Aralık 2018'de Çeşme Belediyesi'nce mühürlendi ve yıkımı hakkında encümen kararı alındı. Ancak daha sonra mühür fekki yapılarak inşaatın devam ettiği belirtilirken, 21 Aralık 2018'de Çeşme Belediyesi Encümen kararı ile yapıyı tekrar mühürlendi ve binanın yıkımına hükmedildi. Öte yandan yapı sahiplerinin 7 Aralık 2018 tarihli yapı kayıt belgesinin ise 05 Ağustos 2019 tarihinde iptal edildiği belediyeye bildirildi.

'YIKACAĞIZ' DEDİLER AMA...

En son derneğin yine CİMER'e yaptığı başvuruya cevap veren Çeşme Belediyesi, inşaatın yıkımının 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da programa alındığını açıkladı. Ancak yıkım gerçekleşmedi. Derneğin CİMER'e yaptığı başvuruya cevap veren belediye, yıkımı yönünde açılan ve devam eden davada savunma ve ara karar süresinin 15 gün olarak belirlendiğini ve bu nedenle Çarşamba günü yapılacak yıkım işleminin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Söz konusu binada 29 bağımsız bölüm olduğu göz önüne alınırsa, rezidansın toplam değerinin 75 milyon lira civarı olduğu ifade ediyor.

Çeşme Belediyesi, yıkım kararı aldığı binayla ilgili kendi kendine yürütmeyi durdurma kararı verdi.



'MECLİS ÜYESİNİ KAYIRIYORLAR'

DERNEĞİN de gönüllü avukatlığını yapan İzmirli avukat Taşkın Aydın, "Belediyenin yıkımı erteleme kararı hukuki değil" dedi. Belediyenin burada kendiliğinden bir yürütmeyi durdurma kararı vermiş olduğunu kaydeden Aydın, "Mahkemeye başvurmak alınmış olan yıkım kararını durdurmaz. Yürütmeyi durdurma kararını mahkemenin ne zaman görüşeceği de belli değil. Bu demektir ki, meclis üyesini kayırıyorlar. Bu çok açık ve belli" diye konuştu. Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği de belediye yetkilileri hakkında soruşturma açılması talebiyle CİMER'e yeni bir başvuruda bulundu.

Erhan GÜLENÇ