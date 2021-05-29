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İtilmedim düştüm

24 yaşındaki , taburcu olmasının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı: Kimse tarafından itilmedim ve kimse yüzünden düşmedim. Bu açıklama ile Kılıç’ın, tutuklu bulunan erkek arkadaşı ’ın tahliye edilmesi bekleniyor.

İtilmedim düştüm

29.5.2021

İzmir'in Konak ilçesinde, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Deniz Özarslan'ın (35) evinin terasından düşen Derya Kılıç, (24) yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Düşmeyle birlikte vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan Kılıç, yaşadığı olayla ilgili sosyal medyada açıklamalarda bulundu. Kılıç açıklamasında, "Kimse tarafından itilmedim, kimse yüzünden düşmedim" dedi. Olay, 13 Mayıs günü Akın Simav Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi'ndeki 4 katlı binanın teras katında meydana gelmişti.
İddiaya göre, Deniz Özarslan ile Derya Kılıç arasında alkol alırken tartışma çıktı. Tartışma sırasında Derya Kılıç, terastan düştü. Derya Kılıç, çağrılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



'KENDİMİ ATARIM' DEDİ, DÜŞTÜ
Olayın ardından gözaltına alınan Deniz Özarslan polisteki ifadesinde, "İlişkiye başlamıştık. Ben ayrılmak istedim, ancak kendisi istemedi.
Alkollüydük. Terasın ucuna gidip, 'Kendimi atarım' dedi. İki elini yana açtı. Kendisini tutmak istedim ancak başaramadım. Sonra bir anda aşağıya düştü" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz Özarslan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



YAKINLARINA BİLGİ VERDİ
Mucize eseri ölümden dönen Derya Kılıç, taburcu olmasının ardından sosyal medya hesabından, yakınlarına bilgi vermek amacıyla paylaşımda bulundu.



Kılıç, yaptığı paylaşımda, "Öncelikle kimse tarafından itilmedim ve kimse yüzünden düşmedim. Dün taburcu oldum. Eve geldim ve dinleniyorum.
Yürüyememem dışında genel sağlık durumum iyi ve umarım her şey daha da iyiye gidecek. Günlerim dinlenmekle devam edecek ve şu sıralar tüm vaktimi kendimle ilgilenerek geçirmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Derya Kılıç'ın, kimse tarafından itilmediğini belirtmesinin ardından vereceği ifade doğrultusunda Deniz Özarslan'ın tahliye edilmesi bekleniyor.

Fatih ŞENDİL

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