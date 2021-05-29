Sahibi tutuklanan Buffy narkotik köpegi oldu

İZMİR'DE geçen yıl uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştiren polis, zehir taciri sahibi tarafından koruma amaçlı yetiştirilen 7 aylık Rottweiler cinsi köpek buldu. Sahibinin cezaevine girmesi nedeniyle ortada kalan köpek, polis tarafından sahiplenildi ve 'Buffy' adı verildi. Geçmişte uyuşturucu yetiştiricilerinin çiftliğini ve evini koruyan Buffy, artık polis köpeği olarak hizmet veriyor ve operasyonlara katılıyor.