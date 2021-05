AK Partili üç ilçe başkanından, CHP'li üç belediye başkanına sert tepki! Şov peşinde koşuyorlar

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay, ilçelerinde bulunan eski kurşun fabrikasında başlatılan eyleme, Karabağlar ve Konak Belediye Başkanlarını da davet eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın, "şov" yaptığını söyledi.

Başkan Muçay, "İlçemizin mevcut tesislerin bile bakımını yapmaktan bile aciz bir belediye başkanı olan Halil Arda, sel baskınlarına kum torbalı önlem almakla vizyonunu herkese ilan etmişti. 2 Şubat'taki selde zarar gören ve çökme riski taşıyan köprü dahi onarılmadan duruyor. Vatandaşlarımızın kullanmak zorunda olduğu köprü, her an çökebilir. Yaşanmasını istemeyeceğimiz olaylar yaşanabilir. Yolların bakımı deseniz hak getire. Yeni park yapmalarını bıraktık, mevcut olan park bahçelerdeki bakımları bile yapamayan bir belediye var karşımızda. Yaptıkları tek bir şey var; o da 'AK Parti hükümetlerini nereden eleştirebilirim, nereden, nasıl algı yapabilirim?' düşüncesi. Gaziemir halkı her şeyin farkında. Başkan artık bu reklam kokan hareketleri bırakmalı" dedi. Başkan Muçay, devlet kurumlarının eski kurşun fabrikası ile ilgili süreci takip ettiğini söyledi.





"GÖREVE GELDİĞİNİZ GÜNDEN BU YANA HEP YERİNİZDE DURUYORSUNUZ"

Gaziemir'de duran adam eylemine katılan Abdül Batur'a, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'dan eleştiri geldi. Abdül Batur'un Konak'ın sorunlarıyla ilgilenmediğini söyleyen Başdaş, "Sayın Başkana, Gaziemir'de eylem yapmadan önce, kendi ilçesindeki sorunlarla ilgilenmesini tavsiye ediyoruz. Konak yönetilemediğinden, tahammül edemeyen hemşehrilerimiz ilçemizi terk ediyor. Bu vurdumduymazlık yüzünden, nüfusumuz 12 yılda, 70 bin eksilmiş. Başkanın hayalleri Paris ama gerçekler sokakları süpürülmeyen, çöplerin toplanmayan, koku ile boğulan, hizmet alamayan Konak. Sayın Batur'un kendi ilçesindeki tüm işler yolunda yürüyormuş gibi bir de duran adam eylemine katılması çok manidar. Biz de onu diyoruz; Sayın Başkan; göreve geldiğiniz günden bu yana hep yerinizde duruyorsunuz. İzmir'in kalbi olan Konak ilçemize yerinde durmak yakışmaz. Konaklı hemşehrilerimiz sizden hizmet bekliyor. Bahanelerle, popülist ziyaretlerle, hayata geçmeyen projelerle Konak'ın geleceğinden çalıyorsunuz. Durmak kolaydır. Duran adam olmak kolaydır. Asıl meziyet; gece gündüz demeden ilçemiz için çalışmak, durmadan güzel bir geleceğe yürümektir. Yerel seçimlerden bu yana maalesef ki böyle bir tablo görmedik. Buradan Konaklı hemşehrilerime söz veriyorum; Konak'ı ak belediyecilikle tanıştırdığımız zaman, yerinde duran değil daima çalışan bir kadro göreceksiniz'' diye konuştu. Başkan Batur'un yeni bir strateji geliştirdiğini belirten AK Parti'li Başdaş, "Mecliste, 'Esnaftan işgaliye parası alınmayacak' dedi. Biz, alındığını makbuzlarla ortaya koyduk. Soruyoruz; 'haberim yok' diyor. Ege Mahallesindeki Roman kardeşlerimizi, İzmir Büyükşehir Belediyesi oradan atmak için elinden geleni yapıyor. Başkana soruyoruz; 'Benim haberim yok' diyor. Merak ediyoruz Sayın Başkan; belediyedeki mesaisini, hangi işlerle harcıyor acaba?" diye sordu.





"KENDİ İLÇESİNİN DERTLERİ İLE DERTLENMİYOR, ŞOV YAPIYOR''

Karabağlar'da hizmet anlamında çok geride kalan bir belediye başkanı olduğunu belirten AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca da, şunları söyledi. ''2014 seçim öncesi verdiği vaatleri yapamayan, yapmaya niyetinde olmayan Sayın Muhittin Selvitopu, hizmet anlamında bir üretim yapamayıp yapılanların önüne taş koymaktan ileri gidemeyen bir belediye başkanı. Kendisi Karabağlar'ın toplanmayan çöpleriyle ilgilensin, çocuklar ve gençlerin oyun oynayamadığı park bahçeleri yapamadığı için dertlensin; 500 bin nüfuslu ilçede, denize kıyı ilimizde, ilçesinde bir tane yüzme havuzu olmadığı için Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından seyyar havuzda çocukların bu ihtiyacını karşılamasını dertlensin. Karabağlar'ın çarpık görüntüsünü, sağlıksız, depreme dayanıksız konutlarını dertlensin. Dar sokaklarını dertlensin, söz verip açamadığı yollardan dolayı sıkışan trafiği dertlensin, sosyal alanların azlığını, imar problemlerini, her yağmurda meskenlerini su basan vatandaşlarımızın mağduriyetini dertlensin ve bunlara nasıl bir çözüm bulacak bunları dertlensin. Ona oy veren vermeyen, hizmet götürmek zorunda olduğu vatandaşların sıkıntılarını dertlensin. Gaziemir'e gidip, şov yapmakla olmuyor bu işler."