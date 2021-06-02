Balık avlamak için denize giren emekli kaptandan kötü haber geldi

Alınan bilgiye göre, İnciraltı mevkisi açıklarında denizde hareketsiz bir dalgıç olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler ile sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Denizden karaya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinde Ünal Benlialper (64) adına kimlik çıkan kişinin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Benlialper'in emekli kaptan olduğu ve balık tutmak için sık sık zıpkınla denize daldığı öğrenildi.