‘Ağaç katliamı yok her şeyimiz izinli’

İzmir günlerdir Yeni Asır'ın gündeme getirdiği Gaziemir Yeşil Mahallesi'ndeki ağaçlık bölgede yapılan inşaatı konuşuyor. Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca buradaki inşaatta ağaç katliamı yaşandığını iddia etti.

Bu süreçte inşaat çalışmasını yürüten Gözde Grubu'ndan bir açıklama gelmemişti.

Ben de bu arsanın sahibi olan ve inşaatı yapan grup şirketlerinden Ultra Emar Sağlık Merkezi Ltd. şirketinin Genel Müdürü Temur Mutlu ile görüştüm ve iddiaları tek tek sordum.



Temur Mutlu, kendi projelerinde usulsüz bir durum olmadığınI ifade etti.





"YARIDAN FAZLASINI TAŞIDIK"

Mutlu, kendilerinin yaklaşık 8 yıl önce aldıkları arsanın olduğu bölgenin imar planlarının bundan 30 yıl önce yapıldığını ve kendilerinin de inşaat ruhsatını bundan önceki dönem 2017'de aldıklarını söyledi.

Temur Mutlu



Uydu fotoğraflarını da göstererek arsalarının üzerinde daha önce çok az sayıda ağaç olduğunu anlatan Mutlu, "Neredeyse kel bir araziydi. Özel mülk ve imarlı bir arsa. Orası orman içinde de değil. Her şey İmar Kanunu'na uygun ve ruhsatlı bir şekilde yapılıyor" dedi. Buradaki 62 ağacın kesimi için Orman Müdürlüğü'nden iki kez izin aldıklarını ifade eden Mutlu, "Ancak izin aldığımız ağaçların bile yarıdan fazlasını söküp belediyeye bağışladık.

Bunlar ilçenin çeşitli park ve bölgelerine dikildi. 10 civarında ağacı ise, mecburen kesmek zorunda kaldık. O da hafriyat çalışması ve kamyonların yolu üzerinde olması sebebiyle" dedi.

Atmaca'nın idida ettiği gibi burada 4-5 katlı apartmanlar yapmadıklarını ifade eden Mutlu, şöyle devam etti:



"BİZİM KOT AVANTAJIMIZ VAR"

"Burası imarlı emsali 1.5 olan bir arsa. Biz aldıktan sonra bir milimetrelik bile imar artışı olmadı. Bizimle ilgili iddiaları ortaya atan Atmaca'nın mimarı olduğu hemen üzerimizdeki villa projesi ise yolun üstünde kalıyor. O yüzden orada 2 katlı konak tipinde villalar yapılmış. Biz de bakıldığında 2 katlıyız.

Ancak bizim şöyle bir avantajımız var:

Bizim arsamız yol kotunun altında olduğu için 4 veya 5 katlı apartmanlar yapabiliyoruz. Çünkü iki katın altındaki 2-3 kat bodrum yani eksi kat oluyor.

Kotun altında olduğumuz için de bu bodrum katları ışık görüyor" dedi.



"DAHA FAZLASINI DİKECEĞİZ"

Mutlu'ya Atmaca'nın belediyenin bir ağaç rölövesinin olduğu ve inşaatın bu rölevede yer alan ağaçların arasına yapılabileceğini söylediğini ve buna cevaplarının ne olduğunu da sordum.

"İnşaatı bitirdiğimizde, belediyeye oturma izin belgesi almaya gideceğiz.

Orada rölevede ne ağaç varsa belediye hepsini yerinde görür ve bize öyle ruhsat verir. Taşımayla yetişmiş ağaç dikebiliriz ve öyle de yapacağız. Rölevede gözüken ağaçların hepsini dikeceğiz.

Uydu fotoğraflarında orada belki de 30 tane ağaç gözüküyor ya orada inşaat bittiğinde 300'den fazla ağaç göreceksiniz. Yem yeşil olacak orası.

Biz kamuoyunun hassasiyetlerine her zaman saygılıyız" ifadelerini kullandı.





"HAFRİYAT BİZİ BAĞLAMAZ"

Temur Mutlu, Belediye Başkanı Halil Arda'nın meclis toplantısında söylediği inşaattan çıkan hafriyatın dökülmesi konusunda ceza kesecekleri sözüyle ilgili de şunu söyledi: "Şimdi hafriyat için bize ceza kesilmiyor. Hafriyatçıya ceza kesilebilir ya da bize kesildiğinde biz hafriyatçıya rücu ederiz. Zaten ormana, çevreye dökülmüş en ufak bir hafriyat yok. Hafriyat o bölgedeki özel mülklerin sahipleri arsaları meyilli olduğu için dışarıdan hafriyat almak yerine buradan çıkan hafriyatı almışlar ve kendileri izin belgeleriyle hafriyatçıyla anlaşmışlar" diye konuştu.



"ASIL ATMACA'NIN PROJESİNDE AĞAÇLAR KESİLMİŞ"

GEÇMİŞ yıllara ait uydu fotoğraflarını gösteren Mutlu, her şeylerinin yasal olduğunu ancak kendilerini şikayet eden Atmaca'nın mimarlığını yaptığı yanlarındaki projede çok sayıda ağacın kesildiğinin gözüktüğünü ifade etti. Mutlu, "Atmaca'nın bu konuda bizim kadar hassas olması mümkün değil. Uydu fotoğraflarına bakarsanız, bizi ağaç kesmekle suçlayan arkadaşımız o fotoğrafta görünen bütün ağaçları kesmiştir. Bu yakışıksız bir durum. Ayrıca Atmaca'nın yer aldığı projede 11 dönümlük alana 11 veya 12 bina yapıldı. Biz ise burada 20 dönüme 11 bina yapacağız" dedi.

Erhan GÜLENÇ