Balığa çıkan emekli kaptan boğularak öldü

İZMİR Balçova'da balık avlamak için denize giren emekli kaptanın cansız bedeni bulundu. İnciraltı mevkisi açıklarında denizde hareketsiz bir dalgıç olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine, dalgıç polisler ile sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Karaya çıkarılan kişinin Ünal Benlialper (64) olduğu öğrenilirken, talihsiz adamın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Benlialper'in emekli kaptan olduğu ve balık tutmak için sık sık zıpkınla denize daldığı kaydedildi.

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