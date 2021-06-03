İtfaiyedeki skandal 4 personeli yaktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Konak'taki Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadının sosyal medyada dikkat çekip, beğeni toplamak için cep telefonu ile kaydedip paylaştığı skandal görüntüler 'Pes' dedirtti. Olay 30 Mayıs Pazar günü meydana geldi. 3 kadın, Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'ne girdi. Dilay G'nin kendisine ait sosyal medya hesabında yer alan video görüntülerinde Makbule Ö.K. ile Saniye K'nin de ilginç pozları dikkat çekti.

'BU NASIL BİR SORUMSUZLUK'

Güle oynaya eğitim merkezindeki itfaiye aracına bindiği ve direksiyonunun başına geçtiği iddia edilen Dilay G. yangın söndürme aracını sürerken, arkadaşları Makbule Ö.K'nin yangın söndürme aracının arkasında tur attığı, Saniye K'nin de bu anları cep telefonuna kaydettiği göze çarptı. Araç hareket ettiği sırada bir itfaiye personelinin de yan koltukta oturduğu görüldü.

Ayrıca 3 kafadarın skandal görüntülerin altına 'Yangın var dediler geldik' şeklinde birbirlerini etiketlediği, diğer bir görüntüde ise Saniye K'nin 'Şoför Saniye itfaiyeci oldu, mesleği bıraktı' dediği anlar da yer aldı. Belediyenin itfaiye aracını kullanan kadınların davranışları ve buna müsaade eden personel sosyal medyada büyük tepki topladı. Herkesin elini kolunu sallayarak giremeyeceği bir merkezde kamuya ait araçların eğlence amaçlı kullanıldığını görenler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni sorumsuz davranmakla suçladı. Olayda ismi geçen kadınlardan henüz ise bir açıklama gelmedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

SOSYAL medyada olay olan görüntülerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir İtfaiye Daire Başkan Vekili İsmail Derse, İzmir İtfaiyesi Şube Müdür Vekili Aydın Mutlu, Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde görevli 2. Posta Amiri İhsan Bahçıvanoğlu ile görüştüğü ve olayda ihmali bulunan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerin bahsi geçen disiplin ve sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığı aşikardır. Olayla ilgili inceleme derhal başlatılmış, tespit edilen 4 personel hakkında disiplin süreci devreye alınmıştır. Başlatılan soruşturmada sorumlu personele yasa, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda ilgili disiplin ve teftiş kurulunun vereceği karara göre iş akitlerinin feshi de dahil gereken en ağır yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

'O ARAÇLARDA BENİM DE HAKKIM VAR'

İzmir İtfaiyesi'ndeki skandal görüntülere sosyal medyada vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.

● Ümit Aşık: İzmir İtfaiye bu ne rezilliktir, bu ne cürettir benim hakkım var o araçta, hani devlet bir icraat yapınca cebinden mi yapıyor diyorsunuz ya bu araçta da benim vergim var.

● Dilek Aladağ: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Eğitim Merkezi'nde rezalet görüntüler. Devlet araçlarının böyle kullanılması asla kabul edilemez.

● Melih Şentürk: Merak ediyorum İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İtfaiye bu duruma nasıl bir açıklama yapacak? Olacak iş değil hakikaten?

METİN BURMALI