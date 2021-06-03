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Haberler İzmir İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

açıklarında Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

'in ilçesi açıklarında unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacıların işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

03.06.2021, 14:10

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 32 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacıların işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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