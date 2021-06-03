Kaçak rezidans diken CHP’liyi dövdüler

İZMİR Çeşme'de 2 kat konut yapabileceği arsası için otel ruhsatı alıp 6 kat, 29 daireli rezidans yaparak satan Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Aybars Yıldırım, dün akşam ilçede darp edildi. En son Çeşme Belediyesi'nin açıkladığı tarihte çeşitli bahanelerle kaçak rezidansın yıkımını gerçekleştirmemesi nedeniyle gündeme gelen Aybars Yıldırım'ın darp edilmesi ilçeyi karıştırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

KAVGANIN bir gayrimenkul dolayısıyla alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ve Yıldırım'ın birkaç kişi tarafından darp edildiği belirtildi. Yıldırım'ın vücudunda yaralar olduğu kaydedildi. Yüzünde kırıklar olabileceği söylenen Yıldırım'ın, İzmir'de hastaneye sevk edildiği ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı, kaçak rezidanstan daire alan kişilerin gerçekleştirdiği iddia edilse de, Emniyet kaynakları henüz tarafların ifadelerinin alınmadığını, meselenin iç yüzünün önümüzdeki saatlerde netleşeceğini belirtti.

■ ERHAN GÜLENÇ