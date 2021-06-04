Asistan doktora makasla saldırı

İzmir'in Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne 16 Mayıs sabahı gelen İ.P, bıçakla yaralandığını söyleyince asistan doktor Mustafa Tokmak da yarasını temizleyip, dikiş atmak istedi. Operasyon sırasında İ.P'nin çok fazla hareket etmesi üzerine Tokmak, uyarıda bulundu.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Sinirlenen İ.P, dikiş makasını kapıp, Tokmak'ı kovalamaya başladı. Hemşirenin araya girmesiyle makası elinden düşüren İ.P, Tokmak'a yumruk atıp, kaçtı. Tokmak, İ.P'den şikayetçi oldu. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Tokmak, "Her gün fiziksel olmasa bile psikolojik şiddete maruz kalıyoruz. Caydırıcı cezalar verilsin" dedi. Saldırganın elindeki makasla acil bölümünde kendisini kovaladığını söyleyen Tokmak, "Yanımıza gelen arkadaşım bana zarar vermemesi için onu biraz itti. Üzerime doğru gelirken sedyenin korkuluğuna takılıp yere düştü.

HEMŞİRE HAYATINI KURTARDI

Bu sırada onu sakinleştirmeye çalışınca sol elinde dikiş attığımızda kullandığımız makası gördüm. Tutup düşürmeyi denedim ancak başarılı olamayınca kaçmaya başladım. Makası gören herkes kaçışmaya başladı. Bir hemşire arkadaş, saldırgana sarılarak onu yere düşürdü. Tekrar kurtularak üzerime gelmeye başladığında makasın düşmüş olduğunu gördüm. Gelip yumrukladı. Hemşire arkadaşa olaydan sonra neden kendisini riske attığını sorduğumda 'Nereye kadar kaçabilecektin?' dedi.

CAYDIRICI CEZALAR GELMELİ

TOKMAK, fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik olarak da şiddete maruz kaldıklarını vurgulayarak, "Buna benzer çok fazla olay yaşıyoruz. Her nöbette 10-15 bu tarz hasta geliyor. Bu insanlar caydırıcı cezalar almadıkça şiddeti bitiremeyiz. Evet, bizler görevimizi yapıyoruz ama sürekli 'Bizim vergilerimle maaş alıyorsun, bakacaksın' gibi sözlere maruz kalıyoruz. Her gün fiziksel olmasa bile psikolojik olarak şiddete maruz kalıyoruz. Saldırgandan şikayetçi oldum. Bundan sonra da adli sürecin takipçisi olacağız. İlk kez bu tarz bir olay yaşadığım için süreci ben de tam olarak bilmiyorum" diye konuştu