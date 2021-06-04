İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube yönetimi arasında süren ve yaklaşık 6 bin memuru ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Atılan imzalar sonrası Büyükşehir bünyesinde çalışan memurlara yüzde 27 oranında zam yapıldı.
Büyükşehir’de memurlara toplu iş sözleşmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.