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Haberler İzmir Büyükşehir’de memurlara toplu iş sözleşmesi

Büyükşehir’de memurlara toplu iş sözleşmesi

Büyükşehir’de memurlara toplu iş sözleşmesi

4.6.2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube yönetimi arasında süren ve yaklaşık 6 bin memuru ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Atılan imzalar sonrası Büyükşehir bünyesinde çalışan memurlara yüzde 27 oranında zam yapıldı.

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