Hakime tepki gösteren zabıt katibine ilginç görev

İZMİR Adliyesi'nde görevli bir hakim, iddialara göre 25 Nisan günü saat 19.39'da gerekçeli kararlarda yapılan usul eksikliği nedeniyle zabıt katibine mesaj attı. TATİL gününde uyarı alan zabıt katibi ise hakime, "Tatilde bile beni tekit ediyorsunuz" yanıtını verdi.

Hakim bunun üzerine "Benimle bu üslupla konuşmayın. Amiriniz olarak sizi uyarıyorum" yazınca, katip cevap olarak "O zaman şöyle yapalım hakime hanım, beni uyaracaksınız mesai saatlerinde uyarın olur mu?" yanıtını verdi. Mesajın ardından hakimin şikayeti üzerine Adalet Komisyonu zabıt katibinin 6 aylığına "harcırahsız ve yolluksuz" şekilde Karaburun Adliyesi'nde görevlendirilmesine karar verdi.