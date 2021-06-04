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Haberler İzmir Itfaiyedeki skandala disiplin soruşturması

Itfaiyedeki skandala disiplin soruşturması

Itfaiyedeki skandala disiplin soruşturması

4.6.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde, 3 kadının itfaiye araçlarını kullandığı ve sosyal medyadan o anları paylaştığı görüntüler tepkilere neden olmuştu.

Yaşanan skandal sonrası 1 itfaiye personeli açığa alındı, diğer 3 personelin de görevlerine son verilip haklarında disiplin soruşturması başlatıldı. İtfaiyede görevli 4 kişi, ziyarete gelen kadınların eğitim amaçlı kullanılan itfaiye araçlarını merak ettikleri için binmelerine izin verdiklerini söyledi. Ayrıca görüntüleri paylaşan 3 kadın, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.

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