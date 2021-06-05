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Haberler İzmir 3 yavru köpeği işkenceyle katlettiler

3 yavru köpeği işkenceyle katlettiler

3 yavru köpeği işkenceyle katlettiler

5.6.2021

İZMİR Çeşme Paşalimanı Mahallesi 5419 Sokak'ta oturan vatandaşlar, çocuk parkındaki çöpün yanında başı kesik bir yavru köpek ölüsü buldu. Şoke olan mahalleli, köpeğin mahallede besledikleri 4 yavrudan biri olduğunu fark etti. Mahallelinin araştırmasında, köpeklerden 2'si de başlarına darbe almış ve toprağa gömülmüş halde ölü bulundu. Diğer yavru ise bulunamadı. Şikayet üzerine Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Mahallede oturan AK Parti İzmir eski İl Başkanı Bülent Delican, "Bu yapılanı insanlığa sığdıramıyoruz. O yavrulardan ne istediklerini aklım almıyor" diye konuştu.
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