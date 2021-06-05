‘Millet Bahçesi’ne büyükşehir engeli'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Bergama'ya müjdelediği 'Millet Bahçesi' projesi geçen yıl Bergama Belediye Meclisi'nde oy çokluğu alınan kararla kabul edildi. Çeyrek asırdır konuşulan ve bugüne kadar bir hayal olmaktan öteye gitmeyen 14 Eylül Stadyumu'nun taşınması ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun yerel seçimlerde sözünü verdiği Millet Bahçesi projesinin hayata geçirilecek olması sevinçle karşılandı. Heyecanla beklenen Millet Bahçesi için hazırlıklar sürerken projeye askı sürecinin son gününde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden itiraz geldi.

'PROJE İLÇE İÇİN İHTİYAÇ'

İmar planlarında spor alanı (Stadyum) olarak belirlenmiş alanın korunması gerektiğini belirterek itiraz gerekçelerini açıklayan Büyükşehir Belediyesi, ilçeye Millet Bahçesi gibi özellikli bir kullanım getirilmek ve kamusal fayda sağlanmak istenirken mevzuata ve sosyal donatı projesini engellemeye çalışmak, Bergama'ya, İzmir'e ihanettir. Tüm muhataplarını koruyan, özellikle esnafın ticari hayatına da olumlu yansıyacak bu yatırıma itiraz edilmesini anlamakta zorlanıyoruz. İlçe belediyesi AK Parti'de diye hizmeti engellemeye çalışmak, köstek olmak doğru değil. CHP'lilerin biz çelme takalım, geciktirelim zihniyeti Bergama'da da hortlatıldı. Buna izin vermeyeceğiz, çünkü hiçbir haklı gerekçeleri yok" ifadelerini kullandı. mevcut dokuya uygun olmayan plan kararları alındığını savundu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, itiraza çok şaşırdığını belirterek, "Hem şaşırdım hem üzüldüm. Böyle önemli bir projeye itiraz edeceklerini beklemiyordum. Büyükşehir itirazda bulundu ama ümit ediyorum ki dava sürecine

dahil olmaz-lar. Çünkü bu proje her anlamda çok doğru bir iş. Yeşil alanların ve otoparkların arttığı bir proje var ortada. Şeh-rimizin nefes almasını sağlayacak olan proje-miz ilçemizin önem-li bir ihtiyacı" diye konuştu.





'HAKLI BİR GEREKÇE YOK'

İTİRAZA bir tepki de AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den geldi. İl Yönetimi ile birlikte Bergama'ya çıkarma yapan Sürekli, yaptığı ziyaret-lerde merkezi hükümet-ten 2 yıl içerisinde ilçe-ye 298,5 milyon liralık yatırım yapıldığını anlattı. Ziyarette yap-tığı açıklamada Millet Bahçesi'ne itiraz edil-mesini ihanet olarak değerlendiren Sürek-li, "Böyle devasa bir sosyal donatı projesini engel-lemeye çalışmak, Bergama'ya, İzmir'e ihanettir. Tüm muhatap-larını koruyan, özellikle esnafın ticari hayatına da olumlu yansı-yacak bu yatırıma itiraz edilme-sini anlamakta zorlanıyoruz. İlçe belediyesi AK Parti'de diye hiz-meti engellemeye çalışmak, kös-tek olmak doğru değil. CHP'lile-rin biz çelme takalım, geciktirelim zihniyeti Bergama'da da hortlatıl-dı. Buna izin vermeyeceğiz, çünkü hiçbir haklı gerekçeleri yok" ifa-delerini kullandı.

Metin BURMALI