Buca’daki meydan için Atatürk önerisi

İZMİR'İN en kalabalık nüfusuna sahip ilçesi olan Buca'da 'Çevik Bir Meydanı' tartışmaları devam ediyor. Meydanın isminin Mustafa Kemal Atatürk olarak değiştirilmesi önerisinde bulunan Buca Belediye Meclisi AK Partili Meclis Üyesi İzzet Pilgir, "Buca'da hiçbir yerde Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, caddesi yok. İzmir'in en kalabalık ilçesinde, en büyük meydanına Mustafa Kemal Atatürk isminin verilmesi bizi mutlu eder" dedi. "Çevik Bir isminin bu hassas dönemde değiştirilip Mustafa Kemal Atatürk yapılması Buca'ya çok yakışır. CHP'nin 2018'de yapıp sonrasında kaldırdığı Atatürk heykeli nedeniyle bir özür borcu var" diyen Pilgir ayrıca, "İsteseler, Meclis Başkan Vekili İlhan Dal bu öneriyi Büyükşehir Meclisi'ne gönderebilirdi. Ancak burada top çeviriyorlar" dedi.