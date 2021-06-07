Can sallarında can pazarı

Göçmenlerin Yemen, Cibuti, Filistin, Somali ve Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı oldukları belirlendi. Göçmenler, lastik botla Midilli Adası'na gitmek için denize açıldıklarını, Yunan güvenlik güçleri tarafından tespit edildikten sonra ellerinden cep telefonları ve bazı eşyalarının alındığını ve can sallarına bindirilerek geri itildiklerini söyledi.