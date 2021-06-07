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Haberler İzmir Can sallarında can pazarı

Can sallarında can pazarı

'in ilçesi Asanburnu mevkii açıklarında can salları görüldüğü ihbarı üzerine Türk Sahil Güvenlik botları, önceki akşam bölgeye hareket etti. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 29 göçmen kurtarılıp polis ekiplerine teslim edildi.

Can sallarında can pazarı

7.6.2021

Göçmenlerin Yemen, Cibuti, Filistin, Somali ve Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı oldukları belirlendi. Göçmenler, lastik botla Midilli Adası'na gitmek için denize açıldıklarını, Yunan güvenlik güçleri tarafından tespit edildikten sonra ellerinden cep telefonları ve bazı eşyalarının alındığını ve can sallarına bindirilerek geri itildiklerini söyledi.

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