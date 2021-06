CHP’de Meclis üyesini bağ evine kaldırdılar!

TEHDİTLE İSTİFA ETTİRDİNİZ

MECLİSTE söz alan CHP'li Meclis Üyesi İhsan Perçin, kendisi hakkında söylenen 'oyunu para ile satacağı' iddiasını yalanladı. Perçin'in ardından söz alan AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can ise, iddialarını yineledi. Can, "İhsan abi şu an yüzüne karşı konuşuyorum. O gün geldin, kendi ofisimde bizzat bana söyledin. O süreçte siz de adaydınız, Hasan Ünal da adaydı. Bizim partimizi karıştırmak için bizzat bizim ofisimize geldiniz... Yalan bizim işimiz değil. Yalanı İhsan Abi'ye bizzat iade ediyorum. İftirayla işimiz olmaz. İhsan Bey, Koray Atasoy, CHP Belediye Meclis üyesi, bu arkadaşı bağ evine kaldırarak, tehdit ederek istifa ettirdiniz. Şimdi kalkmış dürüstlükten bahsediyorsunuz. Saygısızlık yapmak istemem ama sizin kimden nasıl açıkta para aldığınızı biliyoruz" diye konuştu.

İhsan Perçin



'KÜLLİYEN YALAN' DEDİ

YENİDEN söz CHP'li Perçin, "Ne alakası var konunun bu açıklamalarla? Koray Atasoy burada yok. Külliyen yalan bu iddialar. Bunları ispatlamayan namerttir. Ne tehdit, ne başka bir şey... Biz buraya Meclis üyesi olarak hizmet etmeye geldik, dedikoduya değil" dedi. Koray Atasoy, geçtiğimiz yıl CHP yönetimindeki belediyenin faaliyet raporuna red oyu vermiş, bundan bir süre sonra ilginç bir Koray Atasoy şekilde meclis üyeliğinden istifa etmişti.