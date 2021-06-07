Dedektif gibi avukat ‘65 yıl’ı beraate indirdi

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Işıkkent semtindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde yaşanan olayda, 2019 yılında İzmir Emniyeti Gasp Büro Amirliği'ne başvuran Özcan Ö'nün şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, taklit ayakkabı satışı yapan işyeri sahiplerinden para alıp, baskınları önceden haber verdikleri iddiası ile o dönem Güvenlik Şube'de çalışan polis memurları Eşref B, Ali Rıza K. ve Hakan K. hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan dava açıldı.



'PARADAN PAY ALDILAR'

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren 13 mağdur, tanınmış markaları taklit ederek (imitasyon) spor ayakkabı ve çanta sattıklarını, işyeri ve depolarına baskın yapılmaması için tutuklu polis memuru Eşref B'ye binlerce lira para verdiklerini iddia etti. Aynı ekipte çalışan tutuksuz sanıklar Ali Rıza K. ile Hakan K'nin da paradan pay aldığını öne süren mağdurlar, hatta bu konu ile ilgili aralarında telefon (Whatsapp) yazışmaları ve para verdiklerine dair işyeri kamera görüntüleri olduğunu ifade etti.

Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki dükkanda taklit ayakkabı ve çanta satılıyordu. Baskınlar dükkan sahiplerine önceden haber veriliyordu.



PARA ALIŞVERİŞİ OLMADI

Sanık Eşref B. kendisine iftira atıldığını iddia ederken, Ali Rıza K. ile Hakan K. ise mağdurlardan bazılarını işyerlerine işlem yaptıkları için tanıdıklarını ancak kendileri ile aralarında hiçbir para alışverişi olmadığını savundu. Güvenlik kamerası kayıtları, cep telefonu yazışmaları, 13 mağdurun ifadesi ve diğer deliller ışığında karar veren mahkeme heyeti, 'İcbar suretiyle irtikap' suçunun zincirleme şekilde işlendiğine kanaat getirerek, sanık Eşref B'ye 10 ayrı müşteki için toplamda 43 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Eşref B'nin haksız yolla kazanarak aldığı gayrimenkullere ve bankadaki paralarına el konulması kararını aldı.





SOMUT DELİLLERDEN UZAK

Toplamda 65 yıla kadar hapsi istenen Ali Rıza K. ile Hakan K. ise beraat etti. Sanık Ali Rıza K'nin avukatı Efe Demirciefe, müvekkili için soruşturma evresinde ve yargılama sürecinde somut delillerden uzak şekilde hakkında iddianame hazırlanıp, sadece soyut tanık beyanlarına dayanılarak yargılandığını ifade etti.



'1.5 YILIN SONUNDA SUÇSUZ OLDUĞUNU KANITLADIK'

OLAYI dedektif gibi tüm ayrıntıları ile araştırıp, hem müvekkilinin hem de eşinin detaylı banka hesap dokümanlarında mağdurların iddia ettiği gibi para transferi olmadığını ortaya çıkaran Demirciefe, "Detaylı araştırmalar sonucunda mahkemeye sunduğumuz delillerle birlikte 1,5 yıllık yargılama sonunda müvekkilimizin suçsuz olduğunu kanıtladık. 65 yıla kadar hapsi istenen müvekkilimizi hem beraat ettirmenin hem de memuriyete geri dönecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Metin BURMALI