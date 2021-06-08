Hadsizliğin böylesi!

İzmir maalesef iyiye gideceğine daha da kötüye gidiyor. Eskiden bari trafik sorunumuz yoktu, şimdi o da oldu. Körfez temizliği konusunda yıllardır bir arpa boyu yol alamadık. Öte yandan kentin çok büyük bölümü maalesef ucube bir görüntüye sahip. Çünkü kentsel dönüşüm kağnı hızıyla ilerliyor. Her yağmurda sel afetine maruz kalıyoruz. İzmir'e yıllar sonra ilk kez gelenler kentin hiç ilerleyememiş halini görünce hayretler içerisinde kalıyor. Durum böyleyken bu tabloyla ilgili en ufak bir eleştiri getirdiğinizde hemen hücuma uğruyorsunuz. Resmen bir 'mahalle baskısı' ile karşılaşıyorsunuz.



VALİYE BİLE MAHALLE BASKISI

Sadece sıradan vatandaşlara değil bu şehrin valisine bile kentin en yüksek makamındaki mülki amiri olarak İzmir'in sorunlarından bahsettiği için hemen bir 'mahalle baskısı' uygulanmaya çalışılıyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin altyapısıyla ilgili bir iki söz etti, kentin ulaşım sorunu konusunda yeniden yapılandırılması gerektiği gerçeğini söyledi diye CHP demediğini bırakmadı. Israrla Vali Köşger'i siyasi zemine çekmeye çalışıyorlar. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, herkesin dilindeki trafik sorunundan bahsettiği için Vali Köşger'i siyaset yapmaya çalışmakla suçladı.

Vali Köşger, Sındır'ın sözlerini, "İzmir'i daha iyi hale nasıl getiririz konusuna odaklanılması gerekirken, olayı saçma sapan bir noktaya taşımış" sözleriyle yorumladı.



SÖYLEMEDİĞİ SÖZLE ELEŞTİRİ

Dün İzmir'de bugüne kadar neredeyse dişe dokunur hiçbir icraatını görmediğimiz, ne etliye ne sütlüye karışmaz tavrıyla bilinen CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır da Vali Köşger'i aylar önce İl Koordinasyon Kurulu'nda yaptığı konuşma ile ilgili kendince ayar vermeye çalıştı. Üstelik bunu da çarpıtarak yaptı. Neymiş Vali Köşger, İzmir'deki yatırımlar konusunda "Merkezi yönetim bir gayret içerisinde ama yerel yönetimlerde bir hareket yok" demiş... Oysa Vali Köşger'in böyle bir beyanı bulunmuyor. Resmen yalan yani...

İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır



BU SÖZLER TAM BİR HADSİZLİK

Bir de Sındır, kaç yıldır vekillik yaptığı halde devletin işleyişini hala öğrenememiş. Vali, ilde devletin temsilcisidir. Sındır diyor ki, Vali Köşger, Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkıp diyecekmiş ki, "35 İzmir 35 proje ne oldu?"... Yahu ayıptır... Bu sözleri söylemek hadsizlikten başka hiçbir kelime ile açıklanamaz. Bu 35 projenin büyük bölümünün yapıldığını biliyoruz, Körfez geçişi gibi projelerin CHP tarafından engellendiğini de... Hem devletin işleyişi ortada. Siz nasıl siyaset yapıyorsunuz? Devletin temsilcisi valinin devletin başından hesap sorması gerektiği gibi hadsiz cümleler söylediğinize göre siz ancak bir siyaset cahili olabilirsiniz.



BUGÜNE KADAR NE YAPTINIZ?

SAYIN Sındır... ONU bunu bırakın da siz bugüne kadar İzmir'e ne kazandırdınız? Bu kent için milletvekilliğiniz döneminde somut olarak hangi hizmette bulundunuz? Siz İzmir'in projelerini Ankara'da ne kadar takip ettiniz? Tatlı su siyasetçiliği dışında ne yaptınız? İzmir için bir şey yapmadığınızı çok iyi biliyoruz... Ayrıca bırakın İzmir'i, sizin partiniz için bile yaptığınız somut bir işi görmedik. Bugüne kadar CHP'li Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin hiçbir projesiyle ilgili bakanlık kapısı aşındırdığınıza şahit olmadık.



BARİ GÖLGE ETMEYİN!

SAYIN Sındır... İzmir'in ileriye gitmeye ihtiyacı var... Vekil olarak bir şey yapmıyorsunuz bari 2 ay önce yapılmış rutin bir İl Koordinasyon Kurulu toplantısında söylenenleri çarpıtarak başka bir noktaya taşıyıp kenti kısır siyasi polemiklerin içine çekmeye çalışmayın... "İzmir'i daha iyi hale nasıl getiririz?" konusuna kafa yorun ve bunun için milletvekilliğinizin gerektirdiği gayreti sarf edin. Onu da yapamıyorsanız bari gölge etmeyin...

Erhan GÜLENÇ