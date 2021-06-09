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Haberler İzmir İzmir depremiyle ilgili 29 kişiye dava açıldı

depremiyle ilgili 29 kişiye dava açıldı

İzmir depremiyle ilgili 29 kişiye dava açıldı

9.6.2021

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkılan 8 binada 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 10'u tutuklu 29 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "29 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış olup, bu şüphelilerden 10'u halihazırda tutuklu olarak ceza infaz kurumundadır. 17 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Şüphelilerden 1'i hakkında ise yakalama emri çıkarılmıştır. 1 şüpheli hakkında da tedbir talebi reddedilmiştir. Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkındaki evrak tefrik edilerek, Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderilmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla başlatılıp sonuçlandırılan soruşturma kapsamında şüphelilerin lehine ve aleyhine olabilecek tüm deliller toplanarak haklarında düzenlenen iddianameler ile kamu davaları açılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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