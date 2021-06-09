İzmirli şehit Öztürk’ün baba ocağına ateş düştü

KARS'TA keşfe giden askeri aracın devrilmesiyle şehit olan astsubayın İzmir Karabağlar'daki baba ocağına ateş düştü. Kağızman'a bağlı Karagüney köyüne keşfe giden askeri araç şarampole devrildi. Jandarma Astsubay Egemen Öztürk (30) şehit olurken, araçtaki 3 sivil ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Öztürk'ün Karabağlar Yurdoğlu mahallesinde yaşayan ailesine acı haber Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve askeri erkan tarafından verildi. Anne Hacer Öztürk ve baba Orhan Öztürk ile şehidin eşi Birgül Öztürk acı haberi alınca fenalaştı. Şehidin 7 aylık bir çocuğu bulunuyordu.

DİĞER