Kovid-19 vaka sayısı 67 ilde azaldı, 14 ilde arttı! İzmir ve Ege'de son durum nasıl?

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, 100 bin kişideki vaka sayısının bir önceki haftaya (22-28 Mayıs) göre en çok azaldığı iller; Gümüşhane (58,45), Bilecik (49,77), Bayburt (37,24), Kocaeli (30,01), Kırklareli (28), Düzce (27,12), Hakkari (27,11), İstanbul (26,04), Bingöl (25,40), Ardahan (22,03), Eskişehir (21,98), Trabzon (21,54), Ağrı (21,53), Bitlis (21,10) ve Ordu (20,39) oldu.

Bu illeri Iğdır (18,06), Amasya (17,57), Çanakkale (16,71), Denizli (16,49), Ankara (16,21), Edirne (15,74), Konya (15,20), Bursa (14,01), Erzurum (13,66), Balıkesir (13,64), Zonguldak (13,31), Kars (13,18), Nevşehir (11,47), Diyarbakır (11,26), Kütahya (11,16), Çankırı (10,41), Uşak (10,29), Sakarya (10,06), Batman (9,87), Tokat (9,85), Burdur (9,7), Giresun (9,67), Şanlıurfa (9,63), Kayseri (9,61), Artvin (9,50), Manisa (9,46), Tekirdağ (9,35), Karabük (9,11), Mardin (8,33), Erzincan (8,28), Niğde (7,01), İzmir (6,51), Siirt (6,51), Samsun (6,20), Kahramanmaraş (6,05), Mersin (5,38), Yalova (4,88), Hatay (4,52), Tunceli (4,32), Osmaniye (3,87), Çorum (3,50), Aydın (2,22), Adıyaman (2,18), Adana (1,92), Muğla (1,71), Bolu (1,58), Sinop (0,93), Karaman (0,78), Antalya (0,63), Şırnak (0,39), Afyonkarahisar (0,14) ve Gaziantep (0,05) izledi.

Böylelikle 29 Mayıs-4 Haziran aralığında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları toplam 67 ilde azaldı.

14 İLDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Verilere göre, 14 ilde 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakalarında artış yaşandı.

Sırasıyla Kastamonu'da 34,03, Muş'ta 18,01, Bartın'da 16,28, Isparta'da 12,27, Elazığ'da 8,63, Kilis'te 5,56, Sivas'ta 5,19, Kırıkkale'de 4,66, Malatya'da 4,25, Aksaray'da 3,3, Yozgat'ta 3,1, Van'da 2, Rize'de 1,55 ve Kırşehir'de 1,44 vaka artışı kaydedildi.

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ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE VAKA SAYILARINDAKİ AZALIŞ DEVAM EDİYOR

Üç büyükşehir arasında en çok azalmanın görüldüğü İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya göre 89,97'den 63,93'e geriledi. Bu ildeki vaka sayılarındaki azalma 26,04 oldu.

Ankara, Bolu, Kars, Gümüşhane ve Kütahya'nın ardından her 100 bin kişide en çok vaka görülen beşinci il olmasına karşın vaka sayılarındaki azalış seyrini devam ettirdi. Ankara'da vaka sayıları 115,71'den 99,5'e düşerken, azalış 16,21 olarak kayda geçti.

İzmir'de ise bir önceki hafta her 100 bin kişide 47,74 olan Kovid-19 vaka sayısı 41,23'e geriledi. İzmir'deki azalış 6,51 oldu.

Öte yandan Bolu (110,55), Kars (105,45), Gümüşhane (103,86) ve Kütahya (101,55) ülke genelinde haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde olan 4 il olarak verilere yansıdı.