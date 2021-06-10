Zafer Tireli köylünün

Karateke Köyü Sulama Kooperatifi tarafından 'Büyükbaş Hayvan Çiftliği' yapılması planlanan mera arazisine Büyükşehir Belediyesi'nin 'Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi' kurmak istemesi sonrası ayaklanan köylülerin sesini Yeni Asır duyurdu. 18 Mayıs'ta, "Tarım ve Hayvancılığa Büyükşehir Darbesi" ve 2 Haziran'da da, "Meraya Sanki Çöp tesisini Başkası Yapacak" haberleri ile gündem yaratan Yeni Asır, Tunç Soyer ve ekibinin geri adım atmasında önemli rol oynadı.

KÖY MERASI KURTULDU

Tire Belediyesi ile Karateke muhtarlığının da içinde bulunduğu heyetin önceki gün İzmir BŞB Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile yaptığı toplantının ardından köy merasına çöp tesisi yapılması fikrinden vazgeçildi. Söz konusu tesisin, Karateke'de yılladır kullanılan mevcut vahşi çöp depolama alanına kurulacağı öğrenildi. Küçükmenderes havzasındaki ilçelerden toplanan çöplerin ise Ödemiş'teki tesiste işlendikten sonra Kiraz'da yeni bir depolama alanı belirleninceye kadar geçici olarak Tire'de depolanmaya devam edileceği bildirildi.



BÜYÜK BİR YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, uzun bir mücadeleden sonra köy merasının kurtulduğuna sevindiğini belirtti. İbişoğlu, "Karateke'de en az 20 bin büyükbaş hayvan bulunuyor. Meraya çöp tesisi yapılmak istenmesi akıl tutulmasıydı. Yanlıştan dönülmesi sevindirici ancak tek üzüldüğüm konu köyün hemen yakında bulunan ve yıllardır kullanılan vahşi çöp depolama alanından tam anlamıyla kurtulamamak oldu" ifadelerini kullandı.



'HAKLI MÜCADELEYİ KAZANDIK'

Köy muhtarı Erkan Tutkaç ise, "Karateke'ye birkaç km uzaklıkta bulunan mevcut vahşi çöp depolama alanına yeni tesis kurulacak. Yaklaşık iki hektar bir alanı kapsayacak. Büyükşehir yetkilileri yeni projeyi en kısa sürede köye gelerek üreticilere anlatacak. Meramızı kurtarmak için verdiğimiz haklı mücadelemizde yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

NADİR UYSAL