İzmir Büyükşehir’den Agra’ya kıyak ihale

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin CHP'li işadamı Özgür Aktepe tarafından 2015 yılında İzmir'de kurulan ve Büyükşehir'den art arda aldığı yüz milyonlarca liralık işlerle dikkat çeken Agra Kent Hizmetleri A.Ş'ye belediyeden büyük bir ihale daha verildi. Belediyeye bağlı İZBETON şirketinin kentin 5 ilçesindeki cadde ve sokaklarda tretuvar düzenleme ihalesinin düşük teklif veren iki firma elenerek en yüksek teklifi veren Agra şirketine verilmesi dikkat çekti. İhalenin daha düşük teklifler varken en yüksek teklifi veren Agra'ya verilmesi 'kıyak' iddialarını da beraberinde getirdi.

MİLYONLARCA LİRA FARK

TAHMİNİ maliyeti 27 milyon 87 bin lira olarak belirlenen 11 Mart 2021'deki ihaleye Agra Kent Hizmetleri 26 milyon 385 bin liralık teklif sundu. DLY İnşaat ve DLY Yapı iş ortaklığı 21 milyon 929 bin lira, CM Yol İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd şirketi de 23 milyon 417 bin liralık teklif verdi. Ancak ihale en düşük teklifi veren iki firmanın teklifleri geçersiz sayılarak en yüksek teklifi veren Agra'ya verildi. En düşük teklif veren ile Agra'nın teklifi arasında 4 milyon liradan fazla fark olması tartışma çıkardı. Elenen firmaların ihale sonucuna itiraz ettikleri öğrenildi. En düşük teklifi veren firmanın elenmesinde İZBETON'un tartışmalı ihale yönteminin etkili olduğu konuşuluyor.

AGRA A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Aktepe, CHP'ye yakınlığıyla biliniyor.

KARAR TARTIŞMA ÇIKARDI

YENİ Asır'ın edindiği bilgilere göre İZBETON, ihaleye 'yüklenici' değil 'alt yüklenici'yi belirlemek için çıktı. İhaleyi bu şekilde tanımladı. Bu nedenle ihalede alt yüklenici belirleneceği belirtildiği için bu iş ortaklığının teklifi geçersiz sayıldı. Çünkü mevzuata göre idarelerin alt yüklenici belirleme ihalelerine firmalar ortak girişim olarak teklif veremiyor. FİRMALARIN bu tür ihalelere tek başlarına katılması gerekiyor. Oysa uzmanlar İZBETON'un ihale mevzuatına göre bu ihalede 'idare' sıfatı taşıdığı ve alt yüklenici belirlemek için değil 'yüklenici' belirlemek için ihaleye çıkması gerektiğini ortada bir usülsüzlük olduğunu öne sürüyor ve eğer 'yüklenici' belirlemek için çıkılsaydı firmaların ortak girişim olarak teklif vermesinde bir sakınca olmayacağını kaydediyor. Bu durum ihaleye diğer firmaların bu şekilde elenmesine altyapı oluşturmak için mi bu şekilde çıkıldığı sorusunu akıllara getiriyor.

Buğra Gökçe



5 İLÇEDE TRETUVAR DÜZENLEMESİ YAPILACAK

İHALE kapsamında Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa ve Gaziemir ilçelerinin cadde ve sokaklarında orta ölçekli ve tretuvar düzenlemesi yapılacak. İhaleyi kazanan Agra Kent Hizmetleri şirketi ile 17 Mayıs 2021'de sözleşme imzalandı. İhalenin süresi 11 Mayıs 2022'de sona erecek.





GÖKÇE VE AKTEPE ANKARA'DAN ARKADAŞ

AGRA'NIN sahibi Özgür Aktepe, bir dönem CHP Ankara İl Başkanlığı yapmıştı. Aktepe, Buğra Gökçe'nin Ankara Çankaya Belediyesi'nden İzmir Büyükşehir'e transferinin ardından yaşanan süreçte 2015'te Ankara'dan İzmir'e gelerek Agra Kent Hizmetleri A.Ş'yi kurdu. Daha önce iş bitirme belgesi olmayan Agra, Büyükşehir'in çeşitli işlerinde alt yüklenici olarak iş almaya başladı. Bu şekilde elde ettiği iş bitirme belgeleriyle tek başına ihalelere de girmeye başlayan Agra, kısa sürede büyüdü. Agra, Narlıdere Metrosu'nda da Ankaralı müteahhit Gülermak'ın alt yüklenicisi olarak bile yer aldı. Agra'nın birçoğu İZBETON'a olmak üzere bugüne kadar belediyeye yaptığı işlerin bedelinin yüz milyonlarca lirayı geçtiği ortaya çıkmıştı. Bu arada Yeni Asır, Buğra Gökçe ve Özgür Aktepe'nin daha İzmir'e gelmeden Ankara'da yakın arkadaş olduklarını sosyal medya yazışmalarıyla ortaya koymuştu.

Erhan GÜLENÇ