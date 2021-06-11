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Haberler İzmir İzmir'de olaylı gece! İki grubun kavgası kanlı bitti: 2 ölü

'de olaylı gece! İki grubun kavgası kanlı bitti: 2 ölü

'in ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada (44) ile (48) tabancayla vurularak öldürüldü. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de olaylı gece! İki grubun kavgası kanlı bitti: 2 ölü
DHA

11.06.2021, 08:36

Menemen ilçesine bağlı Mermerli Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya döndü. Taraflar birbirine tabanca ile ateş açarken, Mehmet Arpak ve Salih Kılıç vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Yaralılardan Arpak ambulans ile Menemen Devlet Hastanesi'ne, Salih Kılıç ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan Arpak ve Kılıç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arpak ve Kılıç'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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