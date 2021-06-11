  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Müteahhidin oğluna takipsizlik kararı

Müteahhidin oğluna takipsizlik kararı

Müteahhidin oğluna takipsizlik kararı

11.6.2021

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremde 32 kişiye mezar olan 7 katlı Emrah Apartmanı ile ilgili soruşturmada, bina müteahhidi Hayati Uzun'un 47 yaşındaki oğlu Murat Bora Uzun ile ilgili savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde eşi ile 3 çocuğunu kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Uzun'un binanın yapımına iştirak etmediği ve olayda sorumluluğunun olmadığını açıkladı. Ayrıca soruşturmada binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı ifade edildi.

METİN BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müteahhidin oğluna takipsizlik kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.