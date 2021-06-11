İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremde 32 kişiye mezar olan 7 katlı Emrah Apartmanı ile ilgili soruşturmada, bina müteahhidi Hayati Uzun'un 47 yaşındaki oğlu Murat Bora Uzun ile ilgili savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde eşi ile 3 çocuğunu kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Uzun'un binanın yapımına iştirak etmediği ve olayda sorumluluğunun olmadığını açıkladı. Ayrıca soruşturmada binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı ifade edildi.
METİN BURMALI
Müteahhidin oğluna takipsizlik kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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