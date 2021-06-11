Müteahhidin oğluna takipsizlik kararı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremde 32 kişiye mezar olan 7 katlı Emrah Apartmanı ile ilgili soruşturmada, bina müteahhidi Hayati Uzun'un 47 yaşındaki oğlu Murat Bora Uzun ile ilgili savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde eşi ile 3 çocuğunu kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Uzun'un binanın yapımına iştirak etmediği ve olayda sorumluluğunun olmadığını açıkladı. Ayrıca soruşturmada binanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı ifade edildi.

METİN BURMALI