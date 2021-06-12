İZBETON’dan 60 milyonluk borçlanma talebi!

Başkanlıktan gelen önergeler kısmında yer alan gündem maddesine göre görev ve sorumlulukları çerçevesindeki çalışmalarda kullanılmak üzere İZBETON A.Ş'de 60 milyon TL'lik borçlanma ihtiyacının doğduğu belirtildi. Bu ayki olağan meclis gündemi oturumuna getirilecek madde ile geçtiğimiz ay Çiğli Tramvayı ve F.Altay-Narlıdere metrosu için borçlanma talebinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez de İZBETON A.Ş. için 60 milyonluk borçlanma yetkisi için meclis üyelerinin karşısına çıkacak.