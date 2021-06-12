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Haberler İzmir İZBETON’dan 60 milyonluk borçlanma talebi!

’dan 60 milyonluk borçlanma talebi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri arasında yer alan ve kentteki asfalt serimi, yol bakımı onarımı ve kentsel temizlik gibi birçok konuda çalışmalar yürüten ve son dönemlerde yereldeki muhalefet partileri tarafından eleştirilerin odağına getirilen A.Ş. için borçlanma önerisi meclis gündeminde.

İZBETON’dan 60 milyonluk borçlanma talebi!

12.6.2021

Başkanlıktan gelen önergeler kısmında yer alan gündem maddesine göre görev ve sorumlulukları çerçevesindeki çalışmalarda kullanılmak üzere İZBETON A.Ş'de 60 milyon TL'lik borçlanma ihtiyacının doğduğu belirtildi. Bu ayki olağan meclis gündemi oturumuna getirilecek madde ile geçtiğimiz ay Çiğli Tramvayı ve F.Altay-Narlıdere metrosu için borçlanma talebinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez de İZBETON A.Ş. için 60 milyonluk borçlanma yetkisi için meclis üyelerinin karşısına çıkacak.

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