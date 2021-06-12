Mısır tarlasına zehir operasyonu

İZMIR'IN Ödemiş ilçesinde mısır tarlasına ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirildi. Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, bir adreste kenevir yetiştirildiğine dair ihbar üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda mısır tarlasında ekili vaziyette 67 kök hint keneviri ve ikamet içerisinde 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili E.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.

SEVAL KONURALP